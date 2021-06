Il Napoli cambia la formula per Basic del Bordeaux

Il nuovo allenatore Luciano Spalletti ha messo nella sua lista personale per il centrocampo Toma Basic del Bordeaux. Il calciatore croato ha da tempo detto sì al Napoli, però manca l’intesa tra i club. La società francese non aveva accettato la proposta del prestito con diritto di riscatto, vuole cederlo a titolo definitivo. Secondo le pagine odierne della Gazzetta dello Sport, i partenopei sarebbero disposti ad arrivare sugli 8 milioni, venire incontro al Bordeaux. Il club transalpino dovrebbe prima rinnovare di un anno il contratto, fino al 2023, per poi cederlo. Qualcosa si muove per Basic, mentre ancora distanza per Berge, 4 milioni tra il Napoli e il Sunderland.

La Redazione