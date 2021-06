Il mondo di Zeman racchiude 50 anni di calcio e 3 tenori

Dentro il mondo di Zeman, ci sono cinquant’anni di calcio ed anche un po’ di Napoli. S ei partite appena, perché i sogni durano niente («Mi sarebbe piaciuto fare qualcosa, non mi fu permesso. Quella squadra non era da retrocessione») e ora c’è una parte di Napoli che l’ascolta rapita per sentire ancora l’effetto che fa: «L’Italia per me può vincere gli Europei. Hanno meriti conquistati con il gioco e con la qualità. E poi Mancini non tradisce se stesso e la sua cultura da calciatore: giocare per divertire».