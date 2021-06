Iezzo: “Contro il Verona è mancato un aspetto importante. Insigne? Penso rimarrà”

L’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo ha espresso alcune considerazioni ai microfoni di ‘Arena Maradona’, in onda sulle frequenze di Radio CRC. “La presenza di Salvatore Sirigu negli ultimi minuti di Italia-Galles? E’ stato un bel gesto del Commissario Tecnico Roberto Mancini per regalare qualche momento ad Euro 2020 ad un portiere esperto e che non sappiamo quanto ancora giocherà in Nazionale. Alex Meret rappresenta il presente ed il futuro del Napoli? Assolutamente sì. Ci ritroveremo in casa uno dei portieri più forti d’Europa, ne sono convinto. Il rinnovo di Lorenzo Insigne ci sta tenendo sulle spine? Alla fine, Lorenzo rimarrà al Napoli e lo farà per sua scelta. La società deve valutare tante situazioni, ma tutti i club sono fermi in questo momento perché è in corso l’Europeo. Napoli-Verona: cosa è successo per davvero? C’è stata una distrazione, si pensava ad un Hellas più rilassato. Diventa difficile ripartire mentalmente, quando la gara è iniziata e non si sta mettendo per il verso giusto. Sono sicuro che, alla fine, i ragazzi erano troppo convinti che il Verona venisse a Napoli a passeggiare. E’ questo che è successo. E’ il mio parere personale, ma io ho visto questo, non ho dubbi. Mancava la giusta cattiveria”.