Gianni Marigliano, sarto del CT: “Mancini? Trovo inspiegabile che non abbia ancora allenato il Napoli…”

A “Punto Nuovo Sport Show”, Gianni Marigliano, sarto di Roberto Mancini:

“Vedo Mancini come un ottimo sarto, non solo per lo stile. Ha sempre preso squadre buone e le ha rese fortissime, come ha fatto soprattutto con il Manchester City, che non vinceva un trofeo da tanti decenni prima del suo arrivo. Ci siamo conosciuti tramite Dario Marcolin, che è un amico in comune. Io e Roberto possiamo considerarci fratelli, quando allenava il City, andavo almeno un paio di volte al mese a Manchester. Aveva costruito una sartoria a casa sua per permettermi di lavorare al meglio quando ero lì. Quando ha accettato l’incarico da CT della Nazionale, io gli dissi che era pazzo e lui mi rispose che c’erano tantissimi giocatori giovani di ottimo livello su cui ricostruire una squadra pronta per competere ai massimi livelli. Nel privato è una persona squisita e molto simpatica. Conosce benissimo il napoletano, infatti parliamo spesso in dialetto quando ci vediamo. Trovo inspiegabile che non abbia ancora allenato il Napoli, avrebbe un ottimo rapporto con De Laurentiis. Si è fatto amare in tutti gli ambienti in cui ha giocato e allenato, gli piace vivere le città e girare per le strade, senza nascondersi in periferia”.

Fonte: Radio Punto Nuovo