Gennaro Iezzo, ex Azzurro: “Insigne? È normale che interessi ai grandi club europei…”

A “Punto Nuovo Sport Show”, Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli dal 2005 al 2011:

“Il rinnovo di Insigne? È normale che interessi ai grandi club europei, ma spero che resti al Napoli e ne diventi definitivamente una bandiera. La società probabilmente pensa che Lorenzo abbia in mente di restare, ma non è la prima volta che perde troppo tempo nel rinnovo dei contratti e già in passato è accaduto che dei giocatori siano andati via a parametro zero. Ospina ha fatto delle ottime stagioni al Napoli, ma è giusto che venga data piena fiducia a Meret, su cui il Napoli ha investito tanto nel 2018. Gli obiettivi di mercato del Napoli nella prossima stagione? Sono dell’idea che sia fondamentale acquistare calciatori con la mentalità vincente, che sappiano gestire al meglio i momenti difficili. Un giudizio sull’Italia? La Nazionale mi piace molto, il calcio di Mancini fa sì che Donnarumma sia poco impegnato e, quando è successo, Gigio si è sempre fatto trovare pronto”.

Fonte: Radio Punto Nuovo