Fabian Ruiz, niente Olimpiadi di Tokio per lo spagnolo

Come altri giocatori, anche il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, coltivava il sogno di partecipare alle prossime Olimpiadi di Tokio. L’evento internazionale che si sarebbe dovuto tenere lo scorso anno, è stato rinviato al prossimo 23 luglio causa Covid. Il Napoli, però, stando quanto riportato da AS, testata spagnola, avrebbe bloccato, come altri club hanno fatto con altri giocatori, la partecipazione del centrocampista azzurro, non mettendolo a disposizione per l’evento.