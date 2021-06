Di Marzio, allenatore: “Mercato Napoli? Parlare non serve, vogliamo i fatti”

Su Radio Marte, è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore, ecco le sue parole: “Pezzella e Hickey? Il terzino lo avevo con me a Palermo, ha un bel sinistro, la fascia sinistra non è stata coperta adeguatamente. Ottimo giocatore, ha fatto tutta la trafila giovanile. Anche Hickey è bravissimo, sa fare sia la fase difensiva che quella offensiva. Poi dipende ovviamente dalla società come vuole investire, dipende dal progetto del Napoli che non conosciamo. Spalletti? In base alle trattative riusciremo a capire quali saranno le ambizioni della società. Parlare non serve a niente, vogliamo vedere i fatti. Dopo il mercato capiremo per cosa può lottare il Napoli. Adesso non si può dire niente, valuteremo in seguito”.