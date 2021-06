Di Marzio, allenatore: “Mario Rui e Ghoulam? Bisogna liberarsi di loro”

Su Radio Marte, è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore, ecco le sue parole: “Chi farà una stagione d’oro l’anno prossimo? Politano, Lozano e Osimhen possono fare davvero un grande campionato. Anche Di Lorenzo che ha acquistato personalità in Nazionale, se migliora in fase difensiva. Mario Rui e Ghoulam? Bisogna cercare di liberarsi di questi giocatori ma vendere è difficile, specie quando i calciatori devi proporli tu. La società deve conoscere determinati meccanismi per mollare il giocatore che non serve e prendere quello giusto”.