D’Angelo, giornalista: “Lotito? A Salerno tira un’aria pesante”

Tommaso D’Angelo, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, per Marte Sport Live, soffermandosi in particolare sulla questione Salernitana. “Lotito? C’è molta tensione. Il proprietario del Leeds sta trattando l’acquisto, si aspettava una fumata bianca che non è arrivata. L’ipotesi che prende piede è quella di un trust che consentirebbe a Lotito di continuare a guidare la Salernitana. A Salerno oggi tira un’aria pesante. Gli uffici della Federazione chiudono nel pomeriggio, penso che intorno alle 15:00 la situazione sarà chiarita. A meno di colpi di scena la cosa più razionale sembra quella di un trust. I paletti della Federazione sono molto rigidi e Gravina ha alzato il muro, ora tocca a lui scegliere. Sta tenendo una città in grossa difficoltà, il braccio destro del proprietario del Leeds ha chiarito quale sarebbe il progetto ma ora bisogna attendere”.