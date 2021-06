Corsi e ricorsi “storici”: Rafa per Rino, ipotesi Fiorentina

Corsi e ricorsi storici, vale anche nel calcio, ovvio. Qualche mese fa sembrava potesse accadere a Napoli, adesso potrebbe succedere a Firenze. Rafa Benitez alla Fiorentina. E’ questa l’ultima ipotesi emersa per il futuro della panchina viola, rimasta scoperta dopo l’addio improvviso di Gattuso e di cui scrive La Gazzetta dello Sport. La rosea fa sapere che l’ex Napoli è in lista nell’elenco dei possibili sostituti. In corsa ci sono anche Fonseca, ex Roma, e Italiano, il favorito, per il quale è però difficile trovare l’accordo con lo Spezia.