Corbo: “Ecco di cosa ha bisogno il Napoli per muoversi sul mercato…”

Il giornalista Antonio Corbo, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della puntata odierna di ‘Arena Maradona’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio CRC Targato Italia: “Con Luciano Spalletti, a Napoli si può fare il salto di qualità? Aurelio De Laurentiis deve decidere. Dipenderà anche dagli acquisti. Il mercato è contratto. Ci sono giocatori importanti prendibili a prezzi abbordabili, ma allo stesso tempo è difficile per chi deve vendere. Adesso il Napoli ha bisogno di due o tre linee guida per il suo mercato. La prima è quella di agire di competenza, e De Laurentiis spensa di averne e potersi muovere da solo. La seconda linea è: spendere meno. La terza, molto importante, è: recuperare l’amore dei tifosi. Chi parla con i napoletani, infatti, si accorge che c’è un momento di noia che confina col disamore. Il primo compito di De Laurentiis è agire bene sul mercato per riportare entusiasmo”.