Ceferin motiva la decisione Uefa/gol in trasferta

Accolta la raccomandazione del Comitato per le competizioni e di quello per il calcio femminile. « Non è più opportuno che un gol in trasferta pesi più di uno segnato in casa – commenta il numero 1 dell’organismo Aleksander Ceferin -. La regola dissuadeva le squadre di casa, soprattutto all’andata, dall’attaccare». Già a fine maggio l’Uefa ha votato per l’abrogazione della norma. L’ultima decisione spettava all’esecutivo di Nyon. È una regola nata nel lontano 1965, ma ormai ritenuta superata dai dirigenti. Quindi, dalla prossima stagione sportiva europea, se una gara d’andata finisse 2-1 e poi 0-1, si andrebbe ai supplementari e poi ai rigori. In sostanza, i gol segnati in trasferta varranno dalla prossima stagione esattamente come quelli siglati in casa.

