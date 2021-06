Il rinnovo di Lorenzo Insigne sarà un tema caldo in casa Napoli e tiene in apprensione la tifoseria azzurra. Il giornalista di Radio Kiss Kiss Carlo Alvino aggiorna sull’argomento in questione. “L’ho detto a @kisskissnapoli e lo ribadisco rimarrà deluso chi crede racconta o addirittura spera in una rottura dei rapporti tra @sscnapoli e @Lor_Insigne. Avvelenare l’ambiente non servirà a cambiare l’esito finale di questa storia! #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno!”.

La Redazione