CALCIO FEMMINILE – Sarah Huchet ad un passo dalla Fiorentina

La Fiorentina del neo coach Patrizia Panico vuole tornare a dire la sua nelle prime posizioni e si sta muovendo per l’attacco. Dopo aver praticamente chiuso per Melania Martinovic, svincolata dalla Florentia, è vicinissima anche all’acquisto di Sarah Huchet. La calciatrice del Napoli, secondo tuttocalciofemminile.com è una trattiva è ormai in via di definizione e mancano solo pochi dettagli per il definitivo sì.

