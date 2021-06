CALCIO FEMMINILE – Deborah Salvatore Rinaldi ad un passo dal Pomigliano

Dopo le conferme del capitano Gaia Apicella e dell’esterno di centrocampo Giulia Ferrandi, il neo promosso Pomigliano femminile in serie A, sta per piazzare un colpo importante. Secondo tuttocalciofemminile.com il club campano è ad un passo dall’acquisto della punta dell’A.c. Milan Deborah Salvatore Rinaldi, reduce da una stagione non fortunata con diversi infortuni. Mancano solo pochi dettagli ma il primo acquisto per la massima serie il d.s. Seno lo sta per piazzare.

La Redazione