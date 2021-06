Aniello Aliberti, ex presidente: “Salernitana? La norma della FIGC è scritta male…”

A “Punto Nuovo Sport Show”, Aniello Aliberti, ex presidente della Salernitana:

“La soluzione mediorientale per la Salernitana? Personalmente non mi convince, faccio fatica a trovare la passione verace in una cordata che ha interesse solo per i soldi che girano intorno al calcio. Trovo sbagliata anche la possibilità del trustee paventata da Lotito, ma è impensabile che una società di calcio, soprattutto di questi tempi, possa essere ceduta in appena 30 giorni. La norma della FIGC, a mio parere, è scritta male e applicata ancora peggio”.

Fonte: Radio Punto Nuovo