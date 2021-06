Andrea Santoni, giornalista: “Insigne? Mi è sembrato tranquillo e sereno…”

A “Punto Nuovo Sport Show”, Andrea Santoni, giornalista del Corriere dello Sport:

“Danimarca, Italia, Olanda, Belgio, Croazia, Francia, Inghilterra e Svezia: sono queste, a mio avviso, le nazionali che si qualificheranno ai quarti di finale. La formazione dell’Italia contro l’Austria? Non penso che ci saranno novità rispetto all’11 sceso in campo con Turchia e Svizzera. I cambi forzati saranno Acerbi per Chiellini, che non recupera, e Di Lorenzo per Florenzi, anch’egli ancora infortunato. L’unico dubbio è quello tra Verratti e Locatelli. Le parole di Insigne in conferenza stampa? Mi è sembrato tranquillo e sereno, il che è positivo sia per la Nazionale sia per il Napoli. Non so se rinnoverà o meno con il Napoli, ma dalle sue parole traspare la volontà di sedersi al tavolo con De Laurentiis per trattare il prolungamento del contratto. Forse sarebbe stato opportuno muoversi prima dell’Europeo per il rinnovo, considerando che eventuali prestazioni positive o negative possono cambiare gli scenari della trattativa”.

Fonte: Radio Punto Nuovo