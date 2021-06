Spalletti ha fatto un unico nome, raccomandandolo a Giuntoli

Luciano Spalletti si è raccomandato con Giuntoli per riavere alle proprie dipendenze l’esterno mancino Emerson Palmieri. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: “La trattativa non è delle più semplici, perché il ragazzo ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e per poterlo cedere in prestito, seppur con l’obbligo del riscatto, il club inglese dovrebbe prolungargli il contratto di almeno un altro anno. Ma seppur si dovesse trovare l’accordo con il Chelsea, la questione stipendio si proporrebbe in tutta la sua difficoltà. In effetti, Emerson Palmieri guadagna 4,6 milioni di euro a stagione e pare che non abbia nessuna intenzione di rinunciarvi”.