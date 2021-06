SERIE A FEMMINILE – Matilde Copetti ad un passo dal Napoli

Il Napoli femminile è tra i club più attivi sul mercato, in attesa di ufficializzarli, si sta muovendo su più fronti ed ora è ad un passo dal portiere ex Tavagnacco Matilde Copetti. Era uno dei nomi che il d.s. Nicola Crisano aveva cercato ed alla fine, manca solo l’ufficialità. In attesa di conoscere il futuro di Perez ed aver rimandato alla Juventus Tasselli, la porta ha un nuovo padrone in casa azzurra. Questo quanto riportato da tuttocalciofemminile.com

La Redazione