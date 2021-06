Rrahmani in vacanza, ma il pallone non può mai mancare

Chi “naviga” sui social, l’avrà sicuramente notato. Amir Rrahmani, il difensore del Napoli che si sta godendo le settimane lontano dal campo a Mykonos, ha documentato costantemente il popolo del web sulle sue vacanze. Per l’ex Verona, però, non è mai tempo di riposare totalmente: l’azzurro ha postato diverse immagini dei suoi allenamenti con vista spettacolare sull’isola greca. Il modo migliore per non perdere il ritmo in vista del rientro al lavoro.

