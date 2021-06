Polonia ultima, l’amarezza di Zielinski: “Una vera delusione”

Di certo non è stata una competizione che la Polonia ricorderà positivamente. Si mette sempre in conto di poter tornare a casa, ma così, no. «Dobbiamo dimenticare questa partita, potevamo vincerla, ma l’abbiamo persa per colpe esclusivamente nostre». Parole amare quelle di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli che, dopo la sconfitta di ieri sera contro la Svezia, ha già terminato la sua avventura agli Europei dopo una stagione da protagonista in azzurro.