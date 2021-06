Polonia fuori da Euro2020, le pagelle di Zielinski sempre presente nella sua Nazionale

Nell’ultima gara del girone la Polonia esce sconfitta all’ultimo minuto contro la Svezia e va fuori dall’Europeo. La prestazione del centrocampista del Napoli Piotr Zielinski è tra le migliori nella nazionale di Paulo Sousa.

Nei voti dei quotidiani il polacco convince tutti, per TMW 6,5:”Un assist e un paio di conclusioni che spaventano Olsen. Avrà tempo e modo di rifarsi con la sua Nazionale in futuro”. Stesso voto da La Gazzetta dello Sport e mezzo punto in più da Tuttosport: “Ci prova in tutti i modi. Sempre attivo. Impegna severamente Olsen”.