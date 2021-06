Napoli-Tsimikas, il mancino greco vuole dare una mano a Giuntoli

In attesa di conoscere il futuro di Lorenzo Insigne, sulla questione rinnovo, il Napoli ha tra i vari obiettivi il terzino sinistro per accontentare Luciano Spalletti. Oltre Emerson Palmieri, il preferito del tecnico di Certaldo e Nuno Tavares, c’è un ritorno di fiamma per Tsimikas. Il laterale mancino greco, lo scorso anno disse di no per approdare al Liverpool, adesso potrebbe dire di sì. Secondo la Gazzetta dello Sport, il d.s. Giuntoli ora dovrà trattare con i “reds” con la formula del prestito.

La Redazione