N. Coppola, ex Napoli: “Le responsabilità vanno sempre condivise”

Queste le parole di Nando Coppola, ex portiere del Napoli, ai microfoni su 1 Station Radio: “Gattuso? Le responsabilità, quando si parla di squadra, vanno sempre condivise. Non è bastata la passione e l’impegno di Rino, ha sbagliato sicuramente qualcosa ma anche la squadra nel seguirlo a tratti. Bisogna arrivare nei momenti importanti con il più possibile delle cose a posto, le strategie societarie vanno programmate prima, ovviamente mi riferisco anche ai rinnovi. Insigne? Un tira e molla non bello da vedere per i tifosi. Un ragazzo che ha dato tanto e vuole dare ancora molto al Napoli. Ogni napoletano vuol lascia la propria impronta, vivono in maniera diversa la maglia. ADL è sempre rimasto fermo sulle sue posizioni, Insigne dovrà fare dei passi verso il presidente. Mi auguro si raggiunga un accordo”.

Fonte: 1 Station Radio

