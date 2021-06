N. Coppola, ex Napoli: “Il pareggio è frutto di una eccessiva sicurezza in quel momento”

Covid ha segnato l’anno, e il non aver raggiunto il piazzamento Champions è stata l’amarezza finale per noi tifosi. La partita col Verona era più importante per il Napoli, ma è stata la dimostrazione che in Italia c’è il massimo della correttezza. Queste le parole di Nando Coppola , ex portiere del Napoli, ai microfoni su 1 Station Radio: “Ilha segnato l’anno, e il non aver raggiunto il piazzamentoè stata l’amarezza finale per noi tifosi. La partita colera più importante per il, ma è stata la dimostrazione che inc’è il massimo della correttezza.

Il rammarico pende dalla parte azzurra, si poteva fare meglio e si poteva fare di più in quella sfida o non arrivare all’ultimissima giornata per centrare l’obiettivo. Il pareggio è frutto di una eccessiva sicurezza in quel momento, con il pensiero del Napoli proiettato più a non prendere gol che a farlo.”