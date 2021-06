Mirabelli, ex ds Milan: “Insigne? Ha sempre dato priorità al Napoli”

Massimiliano Mirabelli, ex direttore spotivo del Milan, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “L’Italia ha idee di gioco, godiamocela e sapere che siamo tra le migliori Nazionali mi fa piacere. Locatelli? Ha un potenziale incredibile e sarà uno dei giocatori più importanti degli azzurri. Spiace averlo visto andare via dal Milan. Insigne? Il Napoli deve affondare il colpo e portare a casa questo rinnovo. Lorenzo è un giocatore straordinario, non ha mai ascoltato altre sirene perché ama la maglia del Napoli. Parlai con il procuratore di Lorenzo per portarlo al Milan prima che firmò il rinnovo con il Napoli. Ha sempre dato priorità al Napoli perché ama questi colori”.