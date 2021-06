Marchetti, giornalista: “Zaccagni? Dipende tutto dalle cessioni del Napoli”

“Quale sarebbe il terzino mancino più utile? Sono tutti giocatori diversi, molto farà l’età. In prospettiva sicuramente Nuno Tavares del Benfica è un’opportunità, un colpo alla Giuntoli per capirci. La fattibilità in alcuni casi potrebbe essere semplice. Sicuramente lo stesso Tavares è il più difficile, il Napoli ha offerto 10 milioni più Mario Rui ma non si sono mosse le acque. Mediano? Berge era stato cercato già precedentemente, il Napoli conosce i contorni economici. Thorsby è il più difficile da prendere perché non è facile comprare da un’italiana. Però il Napoli ha meso fretta rispetto al terzino.

Zaccagni? Il Napoli si era interessato ma dipende dalle cessioni. Al momento al Verona non è arrivato nulla, il primo che deve aspettare è il calciatore. A gennaio il Napoli avrebbe fatto un investimento importante ma non c’è stato modo. Hysaj? Non ha ancora trovato squadra, c’è stato un primo contatto con la Lazio ma il discorso non è approfondito. Potrebbe essere un buon rinforzo per Sarri“.