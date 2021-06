Marchetti, giornalista: “Mercato Napoli? I prossimi 15 giorni non farà nulla”

Su Radio Marte, è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, ecco le sue parole: “Mercato Napoli? A livello di strategia probabilmente per prossimi 15 giorni non farà nulla. Deve prima cedere e capire cosa può succedere con le grandi cessioni. A prescindere dalle cessioni dei big poi ci sono come priorità più il terzino sinistro che il centrocampista centrale. Dopodiché ovviamente il Napoli scandaglia il mercato a prescindere. Fabian Ruiz? I valori che noi possiamo dare sono assolutamente aleatori, dipende da chi vuole comprarlo e a che cifra. Non vedo tante società che possano offrire tanti milioni di euro. Non a caso la maggior parte dei giocatori si abbinano al PSG ed eventualmente alle inglesi. Pensare di prendere da Fabian Ruiz quello che pensavi di prendere anni fa non è corretto”.