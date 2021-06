Marchetti, giornalista: “Ad oggi non vedo un addio imminente di Insigne”

Su Radio Marte, è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, ecco le sue parole: “Rinnovo Insigne? Impossibile prevedere qualcosa. Il momento è molto particolare, abbiamo appena assistito a due parametri zero come Donnarumma e Calhanoglu che hanno preso in contropiede un po’ tutti. Economicamente la situazione è difficile, le società cercano di risparmiare il più possibile. Però parliamo del capitano del Napoli e di uno dei punti di riferimento dell’Italia. Ci sono altri ragionamenti da fare e non è solo una questione economica. Insigne al Milan? No, escludo che possa andare via dal Napoli adesso, sarebbe veramente una sorpresa. Non so se rinnoverà in tempi brevi ma oggi non vedo un addio imminente di Insigne“.