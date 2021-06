Luciano Spalletti è categorico e deciso sul futuro di Insigne

Il rinnovo di Insigne, sarà un tema molto caldo e non solo a livello climatico, ma anche in città e per la società del Napoli. In compenso però c’è il tecnico del club azzurro Luciano Spalletti che ha le idee molto chiare sul capitano. Lui vuole a tutti i costi la sua permanenza con la casacca dei partenopei. La società di Adl è ad un bivio, accontentare il suo mister, oppure accettare oltre 30 milioni per fare cassa. Il tecnico di Certaldo accetterebbe anche il sacrificio di altri big, ma non di Lorenzo “Il Magnifico”.

La Redazione