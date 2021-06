Pietro Lo Monaco nel suo intervento a Crc;

“Spalletti è un allenatore capace, ha tutto per poter reggere la pressione in una piazza come quella di Napoli. Gattuso ha fatto un gran lavoro poi le scelte sbagliate si fanno: quando si opera è normalissimo incorrere nell’errore. Il Napoli non è andato in Champions per l’aspetto caratteriale della compagine. Il mercato dei parametri zero? Non ci sono soldi, è tutto normale”.