L’ex agente di Malcuit: “Il ritorno al Napoli dipende da Spalletti. Reinildo? Buon giocatore ma non è un fenomeno”

L’ex agente di Kevin Malcuit, intervenuto ai microfoni di Radio Marte ha parlato della situazione del terzino francese: “L’infortunio di Kevin ha complicato un po’ la situazione e al tempo stesso l’arrivo di Di Lorenzo che ha fatto molto bene. Adesso dipende tutto dal mister e da come lo vede, se pensa che possa essere un’alternativa interessante. Ovviamente non è un giocatore con cui si può fare cassa adesso viste le ultime stagioni. La situazione non è tanto facile per il Napoli. Reinildo Mandava piace al Napoli? Uno tosto e duro, aggressivo e molto forte a livello difensivo. Giocatore interessante, senz’altro all’inizio di stagione non ha giocato molto, poi è entrato in squadra e ha fatto il titolare fino alla fine, diventando un punto fermo del Lille che ha vinto il titolo. Se spendi 12 o 15 milioni va bene, di più no. Non è il Ghoulam di una volta che prendeva tutta la fascia, non è sofisticato a livello tecnico. Buon giocatore ma non un fenomeno”.

