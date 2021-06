La possibile tabella dell’Italia per arrivare alla finale

Intanto si inizia già domani a Wembley con gli ottavi tra Austria e Italia. «Nonostante i grandi sforzi non è purtroppo possibile, anche i tempi stretti, spostare la partita da Londra a unaltra sede senza restrizioni in entrata e in uscita per gli austriaci». È quanto scritto su Twitter dalla federcalcio austriaca, in vista della sfida per gli ottavi di finale.

La federazione, si legge nel post, «sta facendo tutto ciò che è in suo potere a livello della Uefa, della politica e delle autorità, per consentire al maggior numero possibile di tifosi di essere presenti a questa storica partita della nazionale contro lItalia».

Fonte e grafico Il Mattino