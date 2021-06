Insigne, complicato o no, non se ne è ancora discusso

Sì, l’estate sarà rovente, perchè sarà durante queste settimane calde che si dovrà discutere del rinnovo di Insigne. Per la prima volta, forse, Lorenzo potrebbe prestare orecchio alle sirene che arrivano da fuori, perchè se l’offerta del Napoli non arriva…Ancora non se ne parla, ma Insigne non ha sollecitato alcun incontro, per cui non si può dire che sia complicato, semplicemente non se ne è ancora discusso. Ma, finito l’Europeo, è ovvio che bisognerà farlo. «Ma non è vero che vado alla Lazio, non è vero che Ciro Immobile fa da ds per portarmi lì, siamo amici e andremo pure al mare insieme ma di queste cose non parliamo», ha spiegato nella conferenza di Coverciano. Per il Napoli, il capitano continua ad essere incedibile, però…Se il mercato dovesse portare in dote una proposta sopra i 30 milioni di euro, De Laurentiis e Giuntoli sarebbero di fronte a un bivio: privilegiare le esigenze di Spalletti oppure fare cassa? Intanto, Insigne, che per il momento parla dell’ Italia, dovrà presto spiegare ai tifosi i motivi di quella deludente prestazione contro il Verona. I supporters azzurri aspettano che termini il silenzio stampa…. Per il momento ha fissato l’obiettivo. «Noi dobbiamo pensare a fare quello che sappiamo fare. E basta. L’obiettivo è arrivare in finale, non solo superare il girone. Il calcio di Mancini è il mio habitat naturale. Viviamo una favola».

Il Mattino