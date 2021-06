Il Mattino – Insigne e il Napoli, troppi silenzi: «Ne parliamo dopo l’Europeo»

Il Napoli gioca con il fuoco. Forse, un gioco calcolato. Ma rischia davvero di restare con il cerino in mano. Le parole di Lorenzo Insigne, ieri nella conferenza dell’Italia, mettono il club azzurro sulla graticola, accendono i riflettori. «Penso solo a giocare l’Europeo, dopo c’è tempo per parlare con la società». Perché avrà pure in mente solo Wembley e l’Austria, ma tra De Laurentiis e Insigne c’è un silenzio pericoloso sul rinnovo di contratto. Appuntamenti non sono fissati. E la cosa non è un buon segnale. Il discorso è condizionato da una catena di rinvii. Il nodo principale rimane la tempistica della trattativa: quando inizieranno a parlare l’agente di Lorenzo e il club azzurro? E quanto il Napoli, con De Laurentiis che invoca austerity, può accontentare Insigne? Un motivo o un altro, il Napoli non ha mai aperto la trattativa in maniera formale per il prolungamento del contratto. Eppure, tra dodici mesi il fantasista che sta illuminando le notti magiche di Euro2020 andrà in scadenza. L’unica cosa che appare certa, in questo scenario assai nebuloso, è che Insigne non vuole iniziare la prossima stagione con un contratto in scadenza. Non gli va. P. Taormina (Il Mattino)