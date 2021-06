Hysaj sempre più vicino alla Lazio del suo “maestro” Sarri

Elsed Hysaj non ha rinnovato con il Napoli, come si sa distanza tra le parti per l’ingaggio, perciò il laterale albanese non resterà in maglia azzurra. Il club che ad oggi ha più possibilità di ingaggiarlo è la Lazio. Il d.s. del club di Lotito Igli Tare, lo avrebbe voluto portare in biancoceleste sin da ragazzino, ma poi scelse prima l’Empoli e poi il Napoli. Dovesse esserci l’ufficialità con la Lazio, Hysaj ritroverebbe il suo “maestro” Sarri che lo ha allenato e conosce ogni singolo movimento del terzino. Dopo il suo acquisto si valuterà il futuro di Lazzari che piace all’Inter dove sta per cedere Hakimi, sponda Psg.

Fonte: Patrizio Patania CdS