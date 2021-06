Ecco la classifica degli acquisti più onerosi del Napoli!

Transfermarkt, noto sito di calciomercato tedesco, ha stilato la classifica degli acquisti più costosi del Napoli in tutta la sua storia. A primeggiare ovviamente è Victor Osimhen, acquistato dal Lille per una cifra di 70 milioni, tra cash e contropartite. Il dato interessante è chegli acquisti più costosi in 95 anni di storia sono stati fatti tutti nell’era De Laurentiis e negli ultimi 7 anni. Ciò conferma che il presidente e la società hanno investito parecchio per far diventare il Napoli un big club europeo, purtroppo non riuscendo a ottenere il tanto ambito scudetto, sfiorato in due occasioni, nel 2016 e nel 2018.