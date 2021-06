Questa notte la Colombia è stata sconfitta per 2-1 dal Brasile, nella gara della fase a gironi della Copa America, per i verdeoro rete decisiva di Casemiro che di testa segna su corner battuto da Neymar. Il portiere dei “cafeteros” David Ospina si può consolare con l’aver raggiunto nelle presenze una leggenda come Valderrama, in tutto 111 gare con la Colombia. La nazionale gialloblù, nonostante le ultime sconfitte, si è qualificata per miglior differenze reti nei confronti del Perù.

La Redazione