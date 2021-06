David Ospina prossimo alla scadenza, l’Atalanta fa sul serio

L’Atalanta è alla ricerca di un nuovo portiere perché Gollini potrebbe essere ceduto e andare alla Roma. Già in precedenza si era detto che la Dea aveva pensato a David Ospina per difendere i suoi pali. La notizia viene anche confermata dall’ edizione odierna del Corriere dello Sport. Il quotidiano ribadisce che il colombiano è tra i principali nomi monitorati dalla società nerazzurra. David Ospina, anni 32, in scadenza di contratto (2022) e anche per questo motivo in uscita dal Napoli.