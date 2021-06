CALCIO FEMMINILE – Il 7 Agosto sfida di prestigio Juventus-Barcellona

Come nel maschile si gioca il Trofeo Gumper, per la prima volta accadrà anche per il calcio femminile, dove si sfideranno Juventus e Barcellona. La squadra bianconera del neo coach Montemurro contro le campionesse della Women Champions, il tutto il 7 Agosto a poche settimane dall’inizio del campionato. Grande occasione per la compagine piemontese di mettersi in mostra in campo internazionale, in vista della prossima stagione.

La Redazioe