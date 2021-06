Approfondimento e grafico A. Pisciotta – Zielinski e la delusione dell’ultimo posto

Approfondimento su Piotr Zielinski, calciatore del Napoli. Ieri durante la partita di Euro 2020, il centrocampista che ha giocato tutta la partita contro la Sveiza. Terminando all’ultimo posto in classifica la Polonia ad 1 punto, è fuori dagli europei.

Tocchi effettuati

Nel grafico di fianco si riportano tutti i tocchi effettuati dal centrocampista polacco. Il totale dei tocchi di Zielinski sono 69 su 692 totali della nazionale macedone.

Passaggi effettuati

In quest’altro grafico possiamo vedere i passaggi effettuati da Zielinski. Per un parziale di 52 passaggi su 482 totali della squadra polacca. Zielinski ha avuto l’85,4% di passaggi riusciti ed è risultato il quinto della sua squadra.

Zona di gioco

Infine in questo grafico notiamo la posizione media del centrocampista polacco, Zielinski, dove la presenza maggiore si ha a centrocampo, sulla trequarti avversaria, proprio dove gioca nel Napoli.

Conclusioni

Partita che si concluderà per 3a2 per la Svezia, facendo qualificare gli svedesi come primi del loro girone. La Polonia esce dall’Europeo all’ultimo posto con 1 solo punto ovvero il pareggio con la Spagna. Piotr Zielinski ora dovrà riposare per ricominciare il 15 luglio prossimo a Dimaro, sede del ritiro del Napoli. Anche lui come gli altri azzurri è in attesa di conoscere il nuovo mister Spalletti, come è in attesa di sapere le novità per il prossimo anno calcistico. Nell’intervista post partita Piotr, è rimasto deluso dalla poca concentrazione sul finale di partita.

Approfondimento a cura di Antonio Pisciotta