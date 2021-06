Approfondimento e grafico A. Pisciotta – Lobotka entra e registra statistiche importanti

Approfondimento su Stanislav Lobotka, calciatore del Napoli. Ieri durante la partita di Euro 2020, il centrocampista che ha giocato tutta la partita contro la Spagna del compagno azzurro Fabian Ruiz. Terminando al terzo posto nel girone con 3 punti, ma è l’ultima delle migliori terze e pertanto ritorna a casa.

Tocchi effettuati

Nel grafico di fianco si riportano tutti i tocchi effettuati dal centrocampista slovacco. Il totale dei tocchi di Lobotka sono 30 su 503 totali della nazionale macedone.

Passaggi effettuati

In quest’altro grafico possiamo vedere i passaggi effettuati da Lobotka. Per un parziale di 26 passaggi su 345 totali della squadra slovacca. Lobotka ha avuto l’92,3% di passaggi riusciti ed è risultato il quinto della sua squadra. Dato statistico molto rilevante visto il suo ingresso al 46esimo minuto.

Zona di gioco

Infine in questo grafico notiamo la posizione media del centrocampista slovacco, Lobotka, dove la presenza maggiore si ha a centrocampo, davanti la difesa. Ricordando un po’ la posizione che ha nel Napoli, dove gioca da mediano nei due di centrocampo.

Conclusioni

La partita terminerà per 5a0 in favore della Spagna, e la Slovacchia uscirà da quest’europeo proprio per la differenza reti. Infatti arrivata al terzo posto è risultata essere proprio la peggiore delle terze con 2 goal fatti e 7 subiti.

Il centrocampista slovacco ritorna a casa e si riposerà questi pochi giorni in attesa di riprendere la preparazione per il nuovo anno con il Napoli, con mister Spalletti che vorrà provare e conoscere tutti prima di muovere pedine. Lobotka è un centrocampista molto duttile, infatti si adatta ai due stili di gioco del mister, infatti, può giocare sia in un centrocampo a 2 o a 3 e fare sia la mezzala che il mediano davanti la difesa.

Approfondimento a cura di Antonio Pisciotta