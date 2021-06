Ex Napoli, A. Floro Flores: “Spalletti porta sempre a casa l’obiettivo”

“Nella Nazionale mi hanno colpito tutti, ed il merito è di Mancini. Il C.T. ha creato un grande gruppo, e non era semplice dopo la delusione per aver mancato la qualificazione all’ultimo mondiale. Stanno proponendo un calcio diverso dagli ultimi anni, c’è armonia. Gli azzurri si divertono e fanno divertire, ed è il primo scopo del calcio. Non so come abbiano fatto a giocare senza tifosi, sono loro che ci fanno sentire ciò che siamo. Riportare la gente sugli spalti dopo un anno complicato è straordinario, dobbiamo ripartire da questo. Napoli? La squadra è comunque in Europa, per poco non ha centrato la Champions. Le basi per ripartire e raggiungere qualcosa di importante, ci sono. Condivido la scelta dell’allenatore, non capisco lo scetticismo intorno a Spalletti. Luciano porta sempre a casa l’obiettivo, esprime un’idea di calcio precisa e si fa rispettare. Il suo rapporto con ADL dipenderà dai risultati. Dopo Gattuso, il quale ha fatto un lavoro straordinario, avrei scelto o Sarri o Spalletti. Sono i due che oggi mostrano il calcio più propositivo.”

Queste le parole di Antonio Floro Flores , ex calciatore, fra le tante, di, ai microfoni su 1 Station Radio: