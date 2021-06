A. Floro Flores, ex Napoli: “Perderlo sarebbe un peccato, si è affermato con gli azzurri”

Queste le parole di Antonio Floro Flores, ex calciatore, fra le tante, di Napoli e Sassuolo, ai microfoni su 1 Station Radio: “Insigne? Perderlo sarebbe un peccato. Parliamo di un calciatore cresciuto, affermatosi a Napoli. Non c’è mai stato un leader napoletano all’ombra del Vesuvio. I matrimoni si fanno in due, devono capire cosa vogliono e trovare un compromesso. Mi auguro trovi spazio in società anche in futuro. Qualche nome di mercato che mi entusiasma? Abbiamo avuto tanti problemi sulla fascia sinistra, il primo acquisto deve essere fatto lì. Necessitiamo della stessa spinta che abbiamo sulla destra. Hysaj è stato utilissimo, gli errori li commettiamo tutti. Ripartire da Osimhen o Mertens? Sono un tifoso del belga per come suda e ha sudato la maglia del Napoli. È una bandiera partenopea. Ha sempre mostrato amore e attaccamento. Se lui sta bene, siamo fortunati. Con questa coppia, con Osimhen che ha già disputato un anno di A, il Napoli ha un pacchetto attaccanti davvero forte. Se arrivasse una chiamato per uno staff dirigenziale da ADL? Il mio sogno sarebbe lavorare a Napoli, ma prima di arrivare lì devo scalare l’Everest”.

Fonte: 1 Station Radio

