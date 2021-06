A Dimaro i primi contatti DELa/Agente Lorenzo? Primi sondaggi della Premier League

Il Napoli e Insigne, al momento non ci sono contatti tra la parti, ma la sensazione è che i primi approcci non tarderanno ad arrivare. A Dimaro-Folgarida è previsto il primo approccio tra il club azzurro e il suo agente Vincenzo Pisacane. Nel frattempo: Chelsea, Arsenal e Tottenham hanno fatto i primi sondaggi, senza affondare il colpo. Ora c’è da capire se il capitano del club partenopeo e il numero 10 dell’Italia, come potrebbe reagire all’offerta al ribasso di AdL sotto i 4,5 milioni. Al momento Insigne non ci pensa, perchè come ha detto lui c’è tempo per l’incontro.

Fonte: P. Taormina (Il Mattino)