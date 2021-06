Spalletti “aspetta” Elmas già da Dimaro-Folgarida

L’eliminazione della Macedonia del Nord, al primo turno, certamente è stata una delusione per Elijf Elmas, anche per prestazioni non positive, ma in parte hanno dato il sorriso a Luciano Spalletti. Il centrocampista ex Fenerbache, da oggi sarà in vacanza, come riporta il Mattino, ma non si esclude che possa essere già a disposizione già a Dimaro-Folgarida. Per il resto del gruppo dei nazionali, c’è da attendere la giornata di oggi, chi andrà avanti o abbandonerà in anticipo la manifestazione dell’Europeo.

