SERIE C FEMMINILE – La Ternana sonda il terreno per una classe ’98 del Pomigliano

In una stagione non semplice in serie C per la Ternana femminile, il club umbro vuole iniziare al meglio la nuova stagione, con l’obiettivo di approdare in cadetteria. Dopo aver sondato il terreno per l’ex Brescia Tyryshkina, si farà un tentativo anche per la classe ’98 del Pomigliano Luisa Esposito. Sarebbe un acquisto di categoria superiore che purtroppo tra Covid e non solo non ha trovato spazio nella squadra campana e far bene con la Ternana molto ambiziosa per il futuro. Lo riporta calciofemminile.com

La Redazione