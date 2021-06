Santacroce, ex Napoli: “Sostituto di Koulibaly? Serve un centrale mancino”

Fabiano Santacroce, ex calciatore, fra le tante, di Napoli e Parma, è intervenuto su 1 Station Radio, ecco le sue parole: “Sostituto di Koulibaly? Bisognerebbe andare a cercare un centrale di piede mancino puro, perché al Napoli sono tutti destri e giocare a piede invertito fa perdere un tempo di gioco. Bisogna capire anche chi ci sarà come terzino, perché abbiamo visto che uno come Hysaj, anche lui impiegato a piede invertito, è andato in grossa difficoltà nella passata stagione e, ironia della sorte, nelle migliori prestazioni ha fatto gli errori peggiori: mi riferisco a Cagliari e Hellas Verona. Peccato che gli azzurri abbiano fallito l’ultima gara di campionato, avrebbero meritato la Champions. Terzino sinistro? Bisogna capire qual è il budget. Credo che prenderanno un calciatore che possa alternarsi a Mario Rui, che non è così malvagio nonostante gli errori commessi”.