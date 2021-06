Santacroce, ex Napoli: “Ho paura per il futuro di Lorenzo Insigne”

Fabiano Santacroce, ex calciatore, fra le tante, di Napoli e Parma, è intervenuto su 1 Station Radio, ecco le sue parole: “Gattuso? Ha dimostrato di essere all’altezza del compito in una stagione difficile per tutti. Anche lui ha fatto qualche errore, ma è giovane e può solo crescere. Personalmente, avrei puntato su di lui anche per la prossima stagione. Cos’è accaduto tra Fiorentina e Tottenham? Noi conosciamo solo il 30%, dobbiamo limitarci ai giudizi sul campo proprio per questo motivo. In questo momento Rino sta pagando lo scotto di essere rappresentato da uno dei migliori procuratori del mondo. Sono più deluso dal comportamento di Donnarumma, che sarebbe potuto diventare una bandiera. In tema di bandiere, ho paura per il futuro di Lorenzo Insigne: merita qualcosa in più, ma si accontenterebbe anche dello stesso ingaggio pur di restare al Napoli. La società non può permettersi di portare a scadenza il proprio capitano che, tra l’altro, è anche il 10 della Nazionale, oltre che uomo simbolo. Emerson Palmieri? Nome importante che potrebbe aiutare la squadra di Spalletti. Italia? Fino ad ora ha dimostrato tanto, ma bisogna tenere i piedi ben ancorati a terra. Futuro? Sto già lavorando come procuratore, per il momento ho il patentino che mi consente di farlo all’estero. Voglio diventare un punto di riferimento per i miei ragazzi e fargli capire l’importanza di questo sport, più che della bella vita che i guadagni ti consentirebbero di fare. Perché non ho scelto di fare l’allenatore? Tutti i miei ex compagni che sono diventati mister, sono invecchiati subito. Avevo paura di diventare rugoso come Morgan Freeman”.