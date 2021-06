Rai, Venerato: “Il Napoli non prenderà Nuno Tavares. Inter in corsa per Emerson Palmieri”

Il giornalista Rai esperto di mercato Ciro Venerato, g è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: “Benfica e Mendes propongono Nuno Tavares, ma il Napoli non lo prenderà per tanti motivi. Non è lui il profilo da seguire.

Emerson? Oggi se parli col Chelsea dicono che non parte in prestito ma bisogna pagarlo e costa almeno 20 milioni. L’Inter, intanto, non prenderà Marcos Alonso, perché Hakimi non intende accettare l’offerta del Chelsea perché vuole andare al Psg. Quindi l’Inter in teoria potrebbe rompere le scatole al Napoli per Emerson. L’unica speranza è Inzaghi che gioca a cinque mentre l’italo-brasiliano gioca meglio a quattro”.